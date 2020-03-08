"Если бы игра закончилась вничью, это было бы несправедливо. Мы хорошо играли и не хватило чуть-чуть, чтобы забить второй мяч. Этот результат справедливый, мы заслужили победу.
Когда "Локомотив" одержит крупную победу? Вы же знаете, у нас это очень редко бывает. За все время, что я здесь, было три раза максимум. Наша команда не может выигрывать спокойно, мы любим страдать", — сказал Гильерме в эфире канала "Матч Премьер".
В текущем сезоне на счету Гильерме 25 матчей за "Локомотив" во всех турнирах и 29 пропущенных мячей. В 6-ти матчах Гильерме оставлял свои ворота в неприкосновенности.
Сегодня "Локомотив" победил на своём поле "Ахмат" со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Эдера. Гильерме внес ощутимый вклад в победу "железнодорожников", отбив на 86-й минуте матча пенальти от бразильского форварда грозненцев Визеу.
"Локомотив" временно поднимается на второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
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Гильерме: "Локомотив" не может выиграть спокойно, нам надо страдать
Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0) в 21-м туре РПЛ.
Фото: "СЭ"
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