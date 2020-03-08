Заболотный отказался отвечать на вопросы воображаемых журналистов (видео)

Форвард "Сочи" Антон Заболотный опубликовал в своём аккаунте Instagram видео, где он в микст-зоне после матча с "Уралом" уходит от вопросов "журналистов".

Сегодня "Сочи" одержал победу в матче 21-го тура РПЛ над "Уралом" со счётом 2:0. Забитые голы на счету Мостового и Заики.Заболотный вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте матча.Всего в этом сезоне на счету 28-летнего форварда 14 матчей за "Сочи" в РПЛ, в которых он отметился двумя забитыми мячами и стал автором 4-х голевых передач."Сочи" набрал 18 очков и по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.