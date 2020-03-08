Булатов: в "Спартаке" хороший микроклимат. Нужно отдать должное Тедеско

Экс-футболист "Спартака" Виктор Булатов прокомментировал результаты "красно-белых" в первых официальных матчах в этом году.
Фото: ФК "Спартак"
"Видно, что команда хорошо поработала на сборах. Прежде всего хорошая функциональная готовность – ноги бегут, задают хороший темп все 90 минут. Плюс видна четкая организация игры.

Еще хороший микроклимат. В этом нужно отдать должное Тедеско. Он умеет микроклимат создавать, сам коммуникабельный человек. Чувствуется, что в команде хорошая атмосфера и боевой настрой. Выходят единым коллективом, отрабатывают. Наверное, это главная составляющая побед в прошедших матчах.

Может быть, мне как спартаковцу, игравшему в более комбинационный футбол, нравится другой футбол, но Тедеско строит игру на организации от обороны. Думаю, для болельщиков и руководства важнее результат. Он его и добивается", — цитирует Булатова "Советский спорт".

После возобновления сезона "Спартак" обыграл в чемпионате "Динамо" (2:0), а в Кубке России вырвал победу у ЦСКА в дополнительное время (3:2). В полуфинале турнира "красно-белые" встретятся с "Зенитом".

Сегодня подопечные Доменико Тедеско проведут матч 21-го тура РПЛ против "Краснодара". На нашем сайте следите за текстовой онлайн-трансляцией матча.

В турнирной таблице российской Премьер-лиги "Спартак" располагается на девятом месте, набрав 25 очков. "Краснодар" на третьем месте, имея в своем активе 38 очков.


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Теги: Булатов Спартак Тедеско
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