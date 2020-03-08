"Впереди непростая игра с одним из конкурентов по турнирной таблице. Очень важно хорошо сыграть и поднять настроение себе и болельщикам после вылета из Кубка", — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.
4 марта ЦСКА вылетел из Кубка России, проиграв на стадии 1/4 финала в дополнительное время "Спартаку" (2:3).
Сегодня, в 14:00 по московскому времени, начнется матч 21-го тура чемпионата России между "Ростовом" и ЦСКА. На Rusfootball.info следите за текстовой онлайн-трансляцией этого противостояния.
Перед матчем "Ростов" и ЦСКА занимают 4-е и 5-е место в турнирной таблице соответственно, набрав по 35 очков.
Чалов - о матче с "Ростовом": нужно реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Кубка
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о настрое на сегодняшнюю игру 21-го тура РПЛ с "Ростовом"
Фото: ПФК ЦСКА
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