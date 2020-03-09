"Зенит" и "Уфа" выбрали форму на матч 21-го тура РПЛ

Играем в лазурном! ? #ЗенитУфа pic.twitter.com/CDjq54LIF5— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 9, 2020
Матч #ЗенитУфа сыграем в красном! ? pic.twitter.com/rSQcYUig78— ФК УФА (@UfaFc) March 9, 2020
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайших преследователей на 8 очков. "Уфа" располагается на девятой строчке в чемпионате, имея в своём активе 25 очков.
Сегодня в 19:00 по московскому времени, команды проведут матч на стадионе в Санкт-Петербурге. На нашем сайте будет текстовая онлайн-трансляция матча.