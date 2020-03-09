Перенесённый матч "Сочи" и "Оренбурга" рассудит Турбин

Бригада арбитра Евгения Турбина рассудит матч между "Сочи" и "Оренбургом".

Источник: ФК "Оренбург"

Об этом сообщает РФС.



Это перенесенная игра 18-го тура, которая должна была быть пройти 1 декабря прошлого года, но была отменена из-за острой ротавирусной инфекции у представителей "Сочи".



Лайнсменами на эту игру выбраны Тихон Калугин и Денис Березнов, резервный судья — Алексей Матюнин; видеорефери — Алексей Еськов, его помощник — Николай Богач.