Об этом сообщает РФС.
Это перенесенная игра 18-го тура, которая должна была быть пройти 1 декабря прошлого года, но была отменена из-за острой ротавирусной инфекции у представителей "Сочи".
Лайнсменами на эту игру выбраны Тихон Калугин и Денис Березнов, резервный судья — Алексей Матюнин; видеорефери — Алексей Еськов, его помощник — Николай Богач.
Перенесённый матч "Сочи" и "Оренбурга" рассудит Турбин
Бригада арбитра Евгения Турбина рассудит матч между "Сочи" и "Оренбургом".
Источник: ФК "Оренбург"
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