Овчиннков: врачи ЦСКА сделали всё, чтобы футболисты восстановились после игры со "Спартаком"

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников оценил состояние команды перед матчем 21-го тура РПЛ с "Ростовом".
Источник: ПФК ЦСКА
- Я надеюсь, что все футболисты восстановились после матча со "Спартаком". Наш медицинский штаб сделал все возможное для этого. 120 минут сыграли — это не совсем привычный режим. Но это был кубковый матч, пришлось играть дополнительное время, - рассказал Овчинников в эфире телеканала "Матч Премьер".

Матч "Ростов" - ЦСКА начнётся в 14:00 мск.

После 20 туров ЦСКА и "Ростов" набрали по 35 очков, но дончане расположись на строчку выше из-за личных показателей.


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Теги: ЦСКА Спартак Ростов
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