- Я надеюсь, что все футболисты восстановились после матча со "Спартаком". Наш медицинский штаб сделал все возможное для этого. 120 минут сыграли — это не совсем привычный режим. Но это был кубковый матч, пришлось играть дополнительное время, - рассказал Овчинников в эфире телеканала "Матч Премьер".
Матч "Ростов" - ЦСКА начнётся в 14:00 мск.
После 20 туров ЦСКА и "Ростов" набрали по 35 очков, но дончане расположись на строчку выше из-за личных показателей.
Овчиннков: врачи ЦСКА сделали всё, чтобы футболисты восстановились после игры со "Спартаком"
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников оценил состояние команды перед матчем 21-го тура РПЛ с "Ростовом".
Источник: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!