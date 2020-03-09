У Облякова нет объяснений моментам после пасов Максименко и Песьякова

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков не знает, в чём причина созданных моментов у ворот команды после выносов вратарей соперника.
Напомним, в матче Кубка России нападающий "Спартака" Джордан Ларссон забил после передачи вратаря Александра Максименко, оставшись один на один с защитником. В сегодняшней игре с "Ростовом" Эльдор Шомуродов получил передачу от Сергея Песьякова и заработал пенальти и красную карточку для Ильзата Ахметова.

— Нет объяснений, играем дальше, всё забыли.

Что делать во втором тайме? Продолжать также действовать надежно в обороне, искать свои моменты, - рассказал Обляков в эфире телеканала "Матч Премьер".


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Теги: ЦСКА Спартак Ростов Обляков
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