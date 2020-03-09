— Насколько доволен игрой "Спартака" после двух матчей? Я считаю, что нужно было показать хорошие результаты, мы их показали. Но нам есть над чем расти, сегодня нам предстоит матч против топовой команды, мы к нему готовы.
Насколько помогут травмы в составе "Краснодара"? Не могу согласиться, примерно с таким же составом они играли с ЦСКА и могли выиграть. У них отличная команда, отличный подбор игроков, которые могут выйти на поле и сделать своё дело. Никаких поблажек быть не может, - заявил Тедеско в интервью телеканала "Матч Премьер".
Тедеско: у "Краснодара" есть игроки, которые могут делать разницу
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о предстоящем о матче с "Краснодаром".
Источник: ФК "Спартак"
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