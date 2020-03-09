Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Ростова". Донский клуб набрал 38 очков и делит вторую строчку турнирной таблицы с "Локомотивом" и "Краснодаром". ЦСКА остался с 35 баллами на пятой строчке.
"Катастрофа была во всём. В чём? Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол ещё и пенальти зарабатывают. О чём тут говорить?
Поле меня шокировало две недели назад, ничего не было. Это был реальный шок, сегодня — катастрофа, а неделю назад, представляете что было?", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Карпин: 8 игроков ЦСКА забивают нам гол и еще пенальти зарабатывают. О чем тут говорить?
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА.
ФК "Ростов"
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