Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон в эфире телеканала "Матч премьер" подвел итоги первого тайма матча с "Краснодаром" (0:0).
"Мы прибавляли по ходу матча. Но и "Краснодар" та команда, которая любит владеть мячом. Порой мы давали им слишком много владеть мячом. У нас были хорошие моменты. Будем прибавлять.
Готовились ли к тому, что будем играть на контратаках? Не секрет, что они любят владеть мячом и атаковать с позиции. Их сложно прессинговать", - сказал Ларссон.
Ларссон: будем прибавлять во втором тайме
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