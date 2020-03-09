Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг не стал комментировать судейство в матче 21-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу краснодарского клуба. Единственный гол с пенальти забил Ари.
"Судейство не комментирую, а "Краснодар" — молодцы", - цитирует Хашига "Чемпионат".
"Краснодар" в турнирной таблице занимает второе место, набрав 41 очко.
Гендиректор "Краснодара": судейство не комментирую
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