Сафонов - 5, Ари - 4, Зобнин - 3, Кутепов - 2. Оценки по итогам матча "Спартак" - "Краснодар"

"Спартак"
Максименко - 4.0. Долгое время оставался без работы, поскольку "Краснодар" не наносил опасные удары. Но Максименко не терял концентрацию и во втором тайме выручал свою команду во всех моментах за исключением пенальти, когда Ари хорошо пробил.
Айртон - 3.0, Джикия - 3.0, Кутепов - 2.0, Жиго - 2.5, Ещенко - 3.5. Ещенко провел не выдающийся, но нормальный матч. Неплохо бегал вперед, относительно надежно действовал сзади. Из минусов можно отметить, что он часто фолил, получил желтую и, возможно, из-за этого и был заменен. Айртон частенько подключался к атакам, делали передачи в штрафную и даже зарабатывал штрафные, но особо качественной его игру не назовешь. При обороне несколько раз упускал своих оппонентов (в частности, дал опасно пробить Фернандешу после подачи с углового), а в одном из эпизоде сыграл рукой в своей штрафной, но судьи не посчитали это нарушением правил.
Тройка центральных защитников "Спартака" провела не самый успешный матч. Жиго не сделал ни одного перехвата и не сделал ни одного выноса. Джикия по статистике был немного лучше своих партнеров и даже отметился опасным ударом в конце первого тайма. Но при этом у Георгия каждая третья передача была неточной, что является очень слабым показателем. Кутепов еще в первом тайме рисковал "привезти" пенальти за удар соперника в лицо, но Лапочкин наказал его только после перерыва, когда фол на Берге был уже абсолютно бесспорным.
Зобнин - 3.0, Крал - 2.0, Бакаев - 3.0, Тиль - 2.5. Да, Зобнин получил две желтых карточки, но у него 6 выносов мяча, 2 перехвата, 3 выигранных единоборства, 2 ключевых передачи и хорошие подачи с угловых. Роман даже несмотря на удаление был не хуже того же Бакаева. Игравший в шлеме Зелимхан тоже отметился 2 ключевыми пасами, сделал мягкую передачу на Понсе в начале матча, хорошо перехватил мяч в конце первого тайма и неплохо разгонял атаки в целом. Но его стараний на этот раз не хватило даже для одного гола.
Крал провалил встречу. Он не успевал накрывать удары из своей зоны, он упускал соперников при подачах со штрафных и угловых. Он же частично виноват в пропущенном голе, поскольку именно он позволил Петрову чувствовать себя свободно и сделать передачу на заработавшего пенальти Берга. У Крала каждый второй (!) пас был неточным, а еще он не выиграл ни одного единоборства (ни вверху, ни внизу). Провал. Тиль мог спасти для "Спартака" ничью, но промахнулся из выгодной позиции.
Ларссон - 2.0, Понсе - 3.0, Соболев - 2.0, Мирзов - б/о. Из четырех ударов Ларссона три были заблокированы, а еще один был неточным. В ряде эпизодов швед мог выводить партнеров (в частности, Понсе) на хорошие ударные позиции, но его передачи были не слишком хороши. Соболев плохо вышел на замену и отметился только желтой карточкой. Понсе зарабатывал штрафные, наносил опасные удары и может сетовать только на то, что не смог забить. Хотя именно на его счету, пожалуй, самый опасный момент "Спартака" - удар под перекладину в самом начале второго тайма.
"Краснодар"
Сафонов - 5.0. Полностью согласен с Романом Широковым - Сафонов был лучшим игроком в сегодняшнем матче. "Спартак" нанес 4 по-настоящему опасных удара в створ. Матвей с уверенностью справился с каждым из них, а его сейв после того самого удара Понсе войдет в число самых красивых в этом сезоне.
Петров - 4.5, Сорокин - 4.5, Рамирес - 4.0, Кайо - 4.5, Фьолуссон - б/о. "Краснодар" показал "Спартаку", какая статистика считается хорошей для защитников. К примеру, у Кайо и Сорокина на двоих 12 выигранных верховых единоборств (у всех "спартаковцев" в сумме 18), а еще у Кайо 6 выносов мяча (ровно столько же, сколько у Жиго, Джикии и Кутепова вместе взятых). Сорокин, кстати говоря, еще и угрожал воротам Максименко при стандартных положениях. Петров отлично подключался к атакам, снабжая передачами находящихся в штрафной партнеров. Именно после его паса Берг получил мяч и заработал пенальти. Рамирес был чуть менее заметен и смазал впечатление о своей игре желтой карточкой.
Черников - 4.0, Олссон - 3.0. Во время своего пребывания на поле Черников бил по воротам больше чем любой из игроков группы атаки, имел точность передач 95 процентов, выиграл больше всех единоборств (4). Отдельно хочется отметить его классный отбор на чужой половине поля в конце первого тайма. Олссон сыграл слабее. Он не всегда успевал за соперниками, позволял им временами разгонять атаки через центр поля и часто фолил.
Фернандеш - 3.0, Вандерсон - 3.0, Берг - 4.0, Ари - 4.0, Шапи - 3.5, Уткин - б/о. Ари в очередной раз забил "Спартаку". На этот раз с пенальти. А еще он "посадил" на карточку Ещенко. Берг заработал 11-метровый и дважды пробил в створ ворот Максименко. Вандерсон и Фернандеш, по большому счету, не отставали от своих партнеров по количеству ударов и активности на чужой половине поля, но их действия не оказались результативными. Португалец к тому же хоть и неплохо подавал штрафные и угловые, но в конце первого тайма так грубо ошибся в передаче, что "Спартак" имел все шансы выйти вперед - спас только Сафонов. Шапи классно вошел в игру и фактически повернул ее исход в пользу "Краснодара".