"Конечно, кризис нынешний повлияет на "Спартак". Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях… Сколько будет стоить нефть? Если б я знал", - цитирует Федуна Sport24.
Напомним, цена нефти Brent впервые с 2017 года упала ниже 46 долларов за баррель. Падение спроса на нефть связано со вспышкой коронавируса в мире.
"Спартак" сегодня в рамках 21-го тура чемпионата России на своем поле проиграл "Краснодару". Встреча завершилось со счетом 0:1.
Красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Федун: кризис повлияет на "Спартак". Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что кризис с падением цены на нефть повлияет на клуб.
Global Look Press
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