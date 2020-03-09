"Разный ли у нас настрой на чемпионат и Кубок? Сегодня о Кубке уже никто не думал, предыдущую игру многие забыли, да и никакой эйфории не было.
Да, слова Доменико о победе во всех играх не сбылись, но мы будем дальше идти от игры к игре. Мы будем набирать очки и забираться как можно выше.
До полуфинала с "Зенитом" еще дожить надо, там много игр и даже сборная. Если будем играть в Питере, то надеюсь, что VAR будет работать", — цитирует Джикию Sport24.
Сегодня "Спартак" проиграл на своём поле "Краснодару" в матче 21-го тура РПЛ со счётом 0:1. Победу "чёрно-зеленым" принес гол с пенальти нападающего Ари.
В турнирной таблице чемпионата "Спартак" остался на девятом месте, имея в своём активе 25 очков. Следующий матч подопечные Доменико Тедеско проведут 14 марта против "Оренбурга" на выезде.
В Кубке России "Спартак" вышел в полуфинал, где сыграет с "Зенитом". На стадии 1/4 финала "красно-белые" в дерби одолели ЦСКА со счётом 3:2.
Джикия: никакой эйфории по поводу Кубка не было
Капитан "Спартака" Георгий Джикия ответил на некоторые вопросы о сегодняшней игре с "Краснодаром" (0:1).
Фото: ФК "Спартак"
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