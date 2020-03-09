- Мне сложно говорить о других играх, но, к примеру, Зобнин сегодня получил заслуженную желтую карточку, потом был удален.Две желтые карточки Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе, и судья не свистит, мне сложно это объяснить, – заявил Тедеско на послематчевой пресс-конференции.
"Спартак" сегодня уступил "Краснодару" на своём поле в матче 21-го тура чемпионата России со счётом 0:1.
Обслуживал сегодняшнюю встречу главный арбитр Сергей Лапочкин. В прошлом туре Лапочкин работал на матче "Ахмат" - "Ростов" (1:1).
"Красно-белые" по-прежнему занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.
В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом".
Тедеско: сложно объяснить, когда Понсе валят вблизи штрафной, а судья не свистит
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал большое количество желтых карточек в сегодняшней игре с "Краснодаром" (0:1).
Фото: Матч ТВ
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