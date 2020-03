View this post on Instagram

Эмоции парней для тех, кто переживал ? ? Спасибо за поддержку, друзья! ?? 500 человек на гостевой трибуне «Открытие-Арены» и тысячи у экранов телевизоров ? Эта победа для вас, «быки»! ? #СпартакКраснодар #ВпередБыки