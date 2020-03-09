"Каждая команда по-своему удивляет. Думаю, что мы тоже удивили "Зенит". Мы не только отняли у "Зенита" очки, но и не позволили ему забить. Секрет прост: надо верить в свои силы. Мы были готовы и к "Краснодару", но допустили ошибку. Не могу сказать, что "Зенит" не создавал моменты, но мы сыграли хорошо. Когда играли с "Зенитом" в Уфе, мы смогли один раз смогли выбежать в атаку. Здесь нет. "Зенит" играет очень качественно. Он лидер, чемпион. И даже сейчас отрыв достаточно большой", — цитирует Евсеева Sport24.
В заключительном матче 21-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге "Зенит" и "Уфа" сыграли вничью - 0:0.
Напомним, что в матче первого круга нынешнего сезона "Уфа" на своём поле обыграла "Зенит" со счётом 1:0.
"Зенит" сохранил за собой первое место в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым "Краснодара" равен 6-ти очкам.
"Уфа" поднялась на восьмое место и имеет в своем активе 26 очков. Следующий матч подопечные Вадима Евсеева проведут 15-го марта в Москве против ЦСКА.
Евсеев: мы удивили "Зенит". "Уфа" не только отобрала очки, но и не позволила сопернику забить
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал результат сегодняшней выездной игры с "Зенитом" (0:0).
Фото: Матч ТВ
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