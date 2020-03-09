Бубнов: защитникам ЦСКА не хватает опыта

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА (3:2).
Фото: Sportbox
"ЦСКА неплохо начал, но два удаления полностью перевернули сценарий. Согласен с Карпиным, сказавшим, что до второго удаления у соперника его команда играла нормально, а после — безобразно. Находясь вдевятером, уступая два мяча, армейцы вполне могли отыграться. Если бы Чалов реализовал пенальти, не факт, что хозяева успели бы вырвать победу. "Ростов" слишком рано поверил, что игра сделана, и расслабился.

ЦСКА же вновь проявляет характер, но результата нет — ничья и два поражения. Приходится повторяться и констатировать: проблемы в обороне остаются, они всё портят, защитникам не хватает опыта. 17-летний Карпов и 20-летний Дивеев пока не готовы стабильно обеспечивать прочность тылов", — приводит слова Бубнова Sportbox.

Вчера ЦСКА уступил на выезде "Ростову" со счётом 3:2. У "армейцев" отличился нападающий Арнор Сигрудссон и еще один мяч в свои ворота забил защитник ростовчан "Осипенко". У подопечных Валерия Карпина забивали Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев, вышедший на поле впервые за полтора года.

"Ростов" по итогам тура поднялся на третье место в турнирной таблице (38 очков). ЦСКА на пятой строчке, имея в своём активе 35 очков.

Читайте о матче здесь:

У-ля-ля! 2 удаления, 3 пенальти и почти состоявшийся камбэк ЦСКА. Все - о безумии в Ростове-на-Дону!


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Теги: ЦСКА Ростов Бубнов
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