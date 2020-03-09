В конце марта в Дохе пройдёт турнир Qatar Airways International Tournament, в котором примет участие сборная Хорватии.
26 марта сборной Хорватии предстоит сыграть со Швейцарией, а 30-го с Португалией.
Всего на счету Николы Влашича 11 матчей за первую сборную Хорватии, в которых он забил 3 гола.
В сезоне 2019/2020 Влашич принял участие в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах, записав на свой счёт 8 голов и став автором шести голевых передач.
Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи против Швейцарии и Португалии
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вызван в состав сборной Хорватии на ближайшие матчи, сообщает официальный twitter хорватского футбольного союза.
Фото: РИА Новости
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