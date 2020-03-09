"Ари - гаденыш. Играл за "Спартак", а теперь ему забивает. Но это шутка". Ловчев - о матче "красно-белых" с "Краснодаром"

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение "Спартака" от "Краснодара" (0:1) в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Сегодня обвалился "Лукойл" и другие нефтяные компании. Может, в спартаковские баки ничего не заправили, и им бензинчика не хватило? Видно было, что команда встала. После пенальти вообще пропала игра. Но при всем этом "Спартак" меня не разочаровал. В последние минут 20 только [разочаровал].

[о голе Ари] Хотите, чтобы я сказал, кто он такой? Гаденыш. Который играл за "Спартак" и теперь ему забивает. Но это шутка, ребята. Он же нормальный спортсмен и хороший футболист. Но то, что он делал в концовке — мне это не нравится. Он один минут 10 матча протянул", — сказал Ловчев в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Спартак" вчера уступил на поле "Открытие Арены" "Краснодару" со счётом 0:1. Единственный гол "Краснодара" с пенальти забил экс-форвард "Спартака" Ари.

"Спартак" располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Победа позволила "Краснодару" вернуть себе второе место и приблизиться к лидирующему "Зениту". Теперь отрыв "быков" от "сине-бело-голубых" равен шести очкам.

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Теги: Ловчев Ари Спартак Краснодар
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