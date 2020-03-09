Орлов: то, что Ерохин не забил - это отсутствие мастерства

"Почему "Зенит" не забил во второй домашней игре подряд? Так получилось, что Дзюба из-за травмы толком не тренировался. Кроме того, простудился Азмун. Когда он вышел во втором тайме, был сам на себя не похож. А вот Ерохин имел четыре момента. Четыре! Но не забил. Это не невезение, а отсутствие мастерства", — цитирует Орлова "СЭ".
Вчера "Зенит" на своём поле сыграл безголевую ничью с "Уфой".
"Сине-бело-голубые" по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, но две ничьи подряд позволили "Краснодару" подобраться на 4 очка ближе - отрыв от второго места на сегодняшний день равен шести очкам.
Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут также на своём поле против "Урала". Матч пройдёт 14 марта в 16:30 мск.
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Фото: РИА Новости
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