"Московский "Спартак" приучил нас к тому, что остается только надеяться. Что касается причин поражения от "Краснодара", класс и эмоции никто не отменял. Надо доказывать свой уровень, мастерство должно присутствовать. В матче с "Краснодаром" у "Спартака" эмоций не было, а мастерства маловато.
Гости заслужили победу. И у них, и у "Спартака" было по моменту. Победил тот, кто забил. Ари — футболист топ-уровня, и он его поддерживает. Жалко ли, что "Спартак" его отпустил? У "Спартака" своя политика. Пусть задумаются", — приводит слова Ананко РБ-Спорт.
Вчера "Краснодар" обыграл "Спартак" в выездном матче 21-го тура РПЛ со счётом 1:0. Победу "быкам" принёс точный дуар спенальти экс-форварда "Спартака" Ари.
"Краснодар" вернулся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Отставание от лидирующего в таблице "Зенита" - шесть очков.
"Спартак" по итогам тура сохранил за собой девятое место, имея в своём активе 25 очков.
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Ананко - о матче с "Краснодаром": эмоций у "Спартака" не было, а мастерства маловато
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Ананко прокомментировал поражение "красно-белых" в матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:1).
Фото: Sportbox
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