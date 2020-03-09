Тедеско - о поражении от "Краснодара": табло не всегда отражает нашу игру

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 21-го тура с "Краснодаром" (0:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Почему я нервничаю? Из-за результата. Мы проиграли, но могли добиться большего в этой игре. Мы хотели победить, как и хотим этого в каждом матче. Мы не заслужили проиграть. Каждый игрок выходил настроенным на игру и был мотивирован. Мы играли хорошо, поэтому трудно принять это поражение.

Каждое поражение трудно для принятия. Если смотрели игру, вы понимаете, почему нам больно признать результат. Табло не всегда отражает нашу игру.

"Спартак" всегда играет по схеме 3-5-2? . ЦСКА знал, что мы будем играть по этой схеме. "Динамо" тоже знало. Думаю, проблема была не в схеме. "Манчестер Сити" играет по схеме 4-1-4-1 уже 5 лет. И никаких проблем. Я не вижу в этом проблемы. Во втором тайме мы перешли на схему 4-4-2. Повторюсь, мы проиграли "Краснодару" не из-за формации", — цитирует Тедеско Sport24.

Вчера "Спартак" проиграл "Краснодару" на своём поле в 21-м туре РПЛ со счётом 0:1. Единственный гол в составе гостей забил экс-форвард "Спартака" Ари, переиграв с точки пенальти голкипера Александра Максименко.

По итогам 21-го тура "Спартак" остался на девятой строчке в таблице РПЛ, набрав 25 очков. Следующий матч подпоечные Доменико Тедеско проведут на выезде 14-го марта против "Оренбурга".

Читайте о вчерашнем матче "Спартак" - "Краснодар":

Холодный душ для «Спартака». «Краснодар» напомнил команде Тедеско об угрозе вылета

Сафонов - 5, Ари - 4, Зобнин - 3, Кутепов - 2. Оценки по итогам матча "Спартак" - "Краснодар"


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Оздоев перед матчем с "Уфой" помог завязать шнурки мальчику, который выводил его на поле
Уткин: у "Спартака" нет класса, хоть ты тресни 2
Тедеско - о поражении от "Краснодара": табло не всегда отражает нашу игру 2
Источник: Владимир Кияев покинет пост президента "Оренбурга"
Сулейманов: могу ли я представить себя в "Спартаке"? Всякое может быть 5
В сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored нет ни одного игрока "Зенита", ЦСКА, "Спартака" и "Краснодара"
Ананко - о матче с "Краснодаром": эмоций у "Спартака" не было, а мастерства маловато
Орлов: то, что Ерохин не забил - это отсутствие мастерства 3
Рамирес - об игре со "Спартаком": всё говорит результат! Мы проделали хорошую работу 2
"Не чувствуете себя дерьмом?" Маркизио - о нарушителях карантина из-за коронавируса 1
Уфимская стена, трудяги «Краснодара» и новый бомбардир «Динамо». Сборная 21-го тура Тинькофф РПЛ 6
"Ари - гаденыш. Играл за "Спартак", а теперь ему забивает. Но это шутка". Ловчев - о матче "красно-белых" с "Краснодаром" 3
Новый стадион "Торпедо" сохранит в названии имя Эдуарда Стрельцова
"Милан" пожертвовал 250 тысяч евро для заболевших коронавирусом
"ПСЖ" может заплатить за Милинковича-Савича 100 миллионов евро
Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи против Швейцарии и Португалии
Бубнов: защитникам ЦСКА не хватает опыта 6
"Химки" не сдают позиции. Обзор 26-го тура ФНЛ
Мейвезер может приобрести "Ньюкасл"
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Жена Малафеева: на поведение дочери влияют гормоны и последствия болезни
"Это паника, все откатится назад". Канделаки - о падении рубля 21
Бубнов: несмотря на поражение от "Краснодара", можно сказать, что "Спартак" преобразился 3
Сигурдссон: мы были близки к тому, чтобы спасти матч с "Ростовом" 3
Чемпионат Италии официально приостановлен из-за коронавируса 4
Моуринью считает, что сможет выиграть трофей с "Тоттенхэмом" 1
"Как я это выдержала и не родила?!" Жена Карпина - о матче с ЦСКА 3
Кейн вернулся к тренировкам в общей группе
Талалаев: соглашусь с Карпиным. Отскок "Ростова" в конце матча - это действительно близко к катастрофе
Матч "Базель" - "Айнтрахт" отменен из-за коронавируса
Все новости