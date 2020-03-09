"Почему я нервничаю? Из-за результата. Мы проиграли, но могли добиться большего в этой игре. Мы хотели победить, как и хотим этого в каждом матче. Мы не заслужили проиграть. Каждый игрок выходил настроенным на игру и был мотивирован. Мы играли хорошо, поэтому трудно принять это поражение.
Каждое поражение трудно для принятия. Если смотрели игру, вы понимаете, почему нам больно признать результат. Табло не всегда отражает нашу игру.
"Спартак" всегда играет по схеме 3-5-2? . ЦСКА знал, что мы будем играть по этой схеме. "Динамо" тоже знало. Думаю, проблема была не в схеме. "Манчестер Сити" играет по схеме 4-1-4-1 уже 5 лет. И никаких проблем. Я не вижу в этом проблемы. Во втором тайме мы перешли на схему 4-4-2. Повторюсь, мы проиграли "Краснодару" не из-за формации", — цитирует Тедеско Sport24.
Вчера "Спартак" проиграл "Краснодару" на своём поле в 21-м туре РПЛ со счётом 0:1. Единственный гол в составе гостей забил экс-форвард "Спартака" Ари, переиграв с точки пенальти голкипера Александра Максименко.
По итогам 21-го тура "Спартак" остался на девятой строчке в таблице РПЛ, набрав 25 очков. Следующий матч подпоечные Доменико Тедеско проведут на выезде 14-го марта против "Оренбурга".
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Холодный душ для «Спартака». «Краснодар» напомнил команде Тедеско об угрозе вылета
Сафонов - 5, Ари - 4, Зобнин - 3, Кутепов - 2. Оценки по итогам матча "Спартак" - "Краснодар"
Тедеско - о поражении от "Краснодара": табло не всегда отражает нашу игру
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 21-го тура с "Краснодаром" (0:1).
Фото: ФК "Спартак"
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