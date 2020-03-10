По его словам, ощутимо на питерский клуб это пока не влияет.
"У нас часть доходов в евро, она связана с выступлением в Лиге чемпионов и с реализацией игроков, доходы от спонсоров у нас в рублях, и такая корзина позволяет нам выполнять все обязательства. Пока падение хоть и чувствительное, но не драматическое, но надо посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше", - цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене курс доллара превысил отметку 75 рублей. Курс евро поднимался до 85 рублей.
На текущий момент официально объявленный центральным банком РФ на 11.03.2020 курс доллара США составляет 72 рубля 2 копейки. При этом, на 07.03.2020 курс был почти на 5 рублей меньше: 67 рублей 51 копейка за доллар. Схожему росту за выходные подвергся и курс евро - 81 рубль 85 копеек на 11 число вместо 75 рублей 84 копеек на 7 марта.
Медведев: пока падение рубля не драматическое для "Зенита"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о падении курса в связи с обвалом цен на нефть.
Фото: ТАСС
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