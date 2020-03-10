- Борис тренируется с командой, но пока по индивидуальной программе. Когда сможет вернуться в общую группу? Врачи из Барселоны сказали, что уже в апреле он сможет заниматься в общей. Но необходимо еще разрешение докторов из клуба. А так Борис уже здоров, набирает форму, - рассказал Селюк в интервью Sport24.
В декабре 2018 года футболист получил разрыв крестообразных связок колена, после чего перенес операцию. В дальнейшем игроку вновь потребовалось хирургическое вмешательство из-за заражения.
Селюк рассказал, когда Ротенберг вернётся в общую группу
Агент защитника московского "Локомотива" Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал, когда футболист вернётся в общую группу.
Источник: ФК "Локомотив"
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