- Пока падение рубля относительно доллара и евро для нас не проблема. Если что-то будет не так, будем решать. Все клубы это проходили еще в 2014 году. Сейчас паниковать не будем, а посмотрим, что произойдет. Если случатся из ряда вон выходящие вещи, все клубы зафиксируют курс евро и доллара на определенной отметке, как в 2014 году.
В "Уфе" большинство зарплат привязаны к рублю. У нас есть два-три человека, чья зарплата в евро, но это решаемый вопрос. Думаю, что мы договоримся, - цитирует Газизова "РБ-Спорт".
Напомним, 7 марта евро стоил 77,40 рублей, а уже 9 числа 85,14.
Газизов: клубы могут зафиксировать курс доллара и евро, как в 2014 году
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал влияние падения рубля на клуб.
Источник: "СЭ"
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