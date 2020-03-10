- Всем известно, что действующая Конституция РФ была принята в 1993 году. С того момента прошло уже более двадцати пяти лет, и как гражданин России я, безусловно, понимаю, что есть необходимость для определенных изменений в закон. Поправки, предложенные президентом РФ, несут в большей степени социальный характер и являются актуальными. На мой взгляд, прежде всего они направлены на улучшение жизни россиян во всех сферах, в том числе и спортивной.
Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд. Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович является лидером нашего государства и пользуется огромным авторитетом как у российских граждан, так и за рубежом. В целом же все предложения широко обсуждаются обществом уже порядка полутора месяцев. Что касается окончательных решений, то их примут россияне, у которых будет возможность проголосовать за те или иные поправки, - цитируют Черчесова РИА Новости
Черчесов поддержал идею Терешковой об отмене ограничений по количеству президентских сроков
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал предложение депутата Государственной думы Валентины Терешковой разрешить действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину участвовать в следующих выборах президента в 2024 году.
Источник: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!