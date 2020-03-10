Глава селекционного отдела армейского клуба Максим Дюков прокомментировал информацию о том, что он покинет занимаемую должность.
Сегодня появилась новость о том, что Дюков может перейти на работу в "Спартак".
"Правда ли, что покидаю ЦСКА? Да. Могу подтвердить эту информацию.
"Спартак"? Давайте, я ничего не буду комментировать. Я до конца недели работаю в футбольном клубе ЦСКА", - цитирует Дюкова "Спорт-Экспресс".
Максим Дюков: "Спартак"? Без комментариев. До конца недели я работаю в ЦСКА
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