Сегодня мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек.
"РФС исполняет указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой", — приводит слова Мельникова Sport24.
Ранее появилась информация, что лига будет выполнять указание правительства Москвы.
На сегодняшний день известно о 113 739 зараженных коронавирусом. 4016 человек скончались, 63 663 смогли вылечиться.
Генеральный директор "Арены Химки" Александр Зайцев сообщил, что в случае необходимости стадион будет готов принять ряд матчей, которые должны были пройти в Москве.
РФС: в ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что в ближайшее время будет определен порядок проведения матчей в Москве.
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