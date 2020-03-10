"Арена Химки" готова принять некоторые матчи РПЛ

"Арена Химки" готова принять часть матчей чемпионата России в случае, если они будут перенесены из Москвы. Об этом сообщил гендиректор стадиона Александр Зайцев.Сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что массовые мероприятия в городе, в которых принимают участия более 5 тысяч человек, будут отменены из-за коронавируса.Зайцев отметил, что арена сможет принять некоторые игры, но, по его словам, в ближайшее время аналогичный указ примут и в Московской области.