Напомним, 31-летний бельгиец из петербургского клуба перешел в китайский "Тяньцзинь Тяньхай". Через год Витсель за 20 миллионов евро перешел в "Боруссию".
"Нет никаких сожалений по поводу ухода из "Зенита". Если отмотать время назад, я сделал бы то же самое. В Бельгии за мой переход в Китай меня много критиковали, так как я еще был молод", - цитирует Витселя South China Morning Post.
Витсель в нынешнем сезоне провел 21 матч, забил 4 гола и отдал четыре результативные передачи.
Витсель: нет никаких сожалений по поводу ухода из "Зенита"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель рассказал о своем уходе из "Зенита" в 2017 году.
Фото: The Sun
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