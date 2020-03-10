Москвичи потерпели первое поражение в 2020 году, уступив "быкам" со счетом 0:1.
“Не назвал бы это поражение тренерским, хотя, признаюсь, ожидал, что красно-белые могут потерять очки. После побед в двух московских дерби, особенно в кубковой встрече с ЦСКА, где потребовалось дополнительное время, игроки были эмоционально выхолощены. По своему опыту помню, что после таких изматывающих матчей, даже если в них одержаны победы, сохранить эмоциональный запал на следующего соперника практически невозможно. И дело здесь вовсе не в имени соперника — против кого бы на поле не вышел в этот день "Спартак", с любым пришлось бы сложно. Думаю, что именно этот фактор и повлиял в первую очередь на результат матча", - приводит слова Аленичева "МК".
После 21-ого тура РПЛ "Краснодар" сократил отставание от "Зенита" до шести очков. "Спартак" расположился на 10-ом месте, набрав 25 очков.
Аленичев: ожидал, что "Спартак" может потерять очки
Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился своим мнением об игре красно-белых в матче 21-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: ФК "Енисей"
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