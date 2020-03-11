Вилков обслужит матч "Ростов" - "Локомотив" и другие судейские назначения на 22 тур РПЛ

13 марта
"Ахмат" - "Динамо" 19:30
Арбитры: Мешков, Березнев, Назаров. VAR: Вилков.
"Оренбург" - "Спартак" 14:00
Арбитры: Казарцев, Болховитин, Хатуев. VAR: Аверьянов.
"Зенит" - "Урал" 16:30
Арбитры: Москалев, Чельцов, Шаламберидзе. VAR: Кукуян.
"Арсенал" - "Рубин" 19:00
Арбитры: Лапочкин, Мосякин, Болотенков. VAR: Сухой.
15 марта
"Сочи" — "Краснодар" 14:00
Арбитры: Иванов, Мурашов, Сейфетдинов.VAR: Левников.
ЦСКА - "Уфа" 16:30
Арбитры: Волошин, Петросян, Богданов. VAR: Турбин.
16 марта
"Тамбов" - "Крылья Советов" 19:30
Арбитры: Карасев, Демешко, Гаврилин. VAR: Лапочкин.
РФС