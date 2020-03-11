Официально: на матчи РПЛ в Москве будет допущено до 5000 человек

На официальном сайте РПЛ опубликовано сообщение о том, каким образом будут проводиться матче в Москве в ближайшие недели.
Фото: premierliga.ru
В связи с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", последующего внесения изменения от 10 марта 2020 года и разъяснения РФС, Российская Премьер-Лига сообщает, что матчи ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях:

На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.

О решении клубов Российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно.

До 10 апреля 2020 года в Москве планируется провести следующие матчи: ПФК ЦСКА – "Уфа", "Локомотив" - "Оренбург", ПФК ЦСКА – "Зенит", "Спартак" – "Уфа", "Динамо" - ПФК ЦСКА.

premierliga.ru


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Теги: РПЛ
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