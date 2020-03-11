"Отличие России от Германии? Качество и количество возможностей в городе, рестораны. Конечно, Красная площадь, это история. Меня это удивило. Это отличный город. Независимо от холода – скоро будет снова тепло.
Метро? Я пару раз ездил. У меня есть карта "Тройка". Это особенная история, так как станции прекрасны, надо сказать. Это почти как в музее. В то же время мы стараемся использовать вечера вне отеля, чтобы пойти поесть. Вне стадиона, вне клуба", — цитирует Тедеско "DW на русском".
Доменико Тедеско стал главным тренером московского "Спартака" в октябре 2019-го года, подписав контракт на 2,5 года.
После двух весенних матчей "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В чемпионате "красно-белые" одолели в дерби "Динамо" (2:0) и уступили "Краснодару" (0:1).
"Спартак" в четвертьфинале Кубка России одолел в дополнительно время в дерби ЦСКА (3:2). В полуфинале "красно-белые" встретятся с питерским "Зенитом".
Тедеско: пару раз ездил в метро. Станции - как музеи
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своей жизни в Москве.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!