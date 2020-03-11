"Подержите мой чай". Евсеев забил прямым ударом с углового на тренировке "Уфы" (видео)

Подержите мой чай ? Евсеев в большом порядке ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 11, 2020
? @UfaFc pic.twitter.com/jkOzfEmf6C
В видео, опубликованном в официальном twitter-аккаунте "Спорт-Экспресса", Вадим Евсеев забивает прямым ударом с углового удара, предварительно отдав свою кружку чая помощнику.
Несколько дней назад в официальном Instagram-аккаунте "Уфы" было опубликовано видео, где Евсеев забивает в пустые ворота с отрицательного угла.
"Уфа" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В прошлом туре команда Вадима Евсеева сыграла на выезде с "Зенитом" вничью - 0:0.
В следующем туре "Уфе" предстоит выезд в Москву на игру против ЦСКА. Матч пройдёт 15-го марта в 16:30 мск.