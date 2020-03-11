"Подержите мой чай". Евсеев забил прямым ударом с углового на тренировке "Уфы" (видео)

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев забил эффектный гол на тренировке своей команды.


В видео, опубликованном в официальном twitter-аккаунте "Спорт-Экспресса", Вадим Евсеев забивает прямым ударом с углового удара, предварительно отдав свою кружку чая помощнику.

Несколько дней назад в официальном Instagram-аккаунте "Уфы" было опубликовано видео, где Евсеев забивает в пустые ворота с отрицательного угла.

"Уфа" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В прошлом туре команда Вадима Евсеева сыграла на выезде с "Зенитом" вничью - 0:0.

В следующем туре "Уфе" предстоит выезд в Москву на игру против ЦСКА. Матч пройдёт 15-го марта в 16:30 мск.


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Теги: Уфа Евсеев
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