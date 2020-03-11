Время начала матчей указано по московскому времени.
24 тур
4 апреля
"Спартак" – "Уфа" 14:00
"Рубин" – "Локомотив" 16:30
"Ростов" – "Арсенал" 19:00
5 апреля
"Урал" – "Тамбов" 11:30
"Зенит" – "Крылья Советов" 14:00
"Ахмат" – "Сочи" 14:00
"Оренбург" – "Краснодар" 16:30
"Динамо" – ПФК ЦСКА 19:00
25 тур
10 апреля
"Уфа" – "Рубин" 17:30
11 апреля
"Оренбург" – "Урал" 11:30
"Сочи" – "Динамо" 14:00
"Ростов" – "Краснодар" 16:30
"Локомотив" – "Крылья Советов" 19:00
12 апреля
"Тамбов" – "Зенит" 14:00
"Арсенал" – "Ахмат" 16:30
ПФК ЦСКА – "Спартак" 19:30
26 тур
17 апреля
"Локомотив" – "Сочи" 19:30
18 апреля
"Уфа" – "Урал" 11:30
"Рубин" – "Оренбург" 14:00
"Ахмат" – ПФК ЦСКА 16:30
"Динамо" – "Арсенал"19:00
19 апреля
"Крылья Советов" – "Ростов" 14:00
"Краснодар" – "Зенит" 16:30
"Спартак" – "Тамбов" 19:00
1/2 финала ОЛИМП-Кубка России
27 тур
25 апреля
"Ростов" – "Уфа" 14:00
"Арсенал" – "Крылья Советов" 14:00
"Тамбов" – "Ахмат" 16:30
"Рубин" – "Краснодар" 19:00
26 апреля
"Оренбург" – ПФК ЦСКА 11:30
"Урал" – "Динамо" 14:00
"Спартак" – "Локомотив"16:30
"Зенит" – "Сочи"19:00
28 тур
1 мая
"Ахмат" – "Зенит" 14:00
"Краснодар" – "Урал" 16:30
"Сочи" – "Спартак" 19:00
2 мая
"Оренбург" – "Ростов" 14:00
"Локомотив" – "Уфа" 16:30
"Арсенал" – "Тамбов" 19:00
3 мая
"Динамо" – "Крылья Советов" 16:30
ПФК ЦСКА – "Рубин" 19:00
29 тур
6 мая
"Урал" – "Арсенал" 17:30
"Тамбов" – "Сочи" 17:30
"Зенит" – "Оренбург" 19:30
"Спартак" – "Ахмат" 19:30
11 мая
"Рубин" – "Ростов" 14:00
"Уфа" – "Динамо" 14:00
"Крылья Советов" – "Краснодар"16:30
"Локомотив" – ПФК ЦСКА 19:00
Финал ОЛИМП-Кубка России
30 тур
17 мая
"Ростов" – "Зенит" 14:00
"Краснодар" – "Ахмат" 14:00
ПФК ЦСКА – "Тамбов" 14:00
"Динамо" – "Оренбург" 14:00
"Рубин" – "Спартак" 14:00
"Крылья Советов" – "Сочи" 14:00
"Уфа" – "Арсенал" 14:00
"Урал" – "Локомотив" 14:00
РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона
На официальном сайте РПЛ появилось расписание всех туров до конца чемпионата.
Фото: premierliga.ru
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