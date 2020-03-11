"Сочи" разгромил "Оренбург" и покинул зону вылета. Кокорин оформил дубль

"Сочи" одержал крупную победу на своём поле в перенесенном матче 18-го тура с "Оренбургом".
Фото: ФК "Сочи"
Счёт в матче на 24-й минуте открыл защитник "Оренбурга" Тимур Аюпов, отправив мяч в свои ворота.

Следующие два гола на счету нападающего "Сочи" Александра Кокорина: сначала форвард отличился на 35-й минуте с пенальти, а затем на 62-й точным ударом по воротам Климовича. После перехода в "Сочи" на счету Кокорина 3 забитых мяча и одна результативная передача в трёх матчах за новый клуб.

На 73-й минуте отличился Андрей Мостовой, а последний мяч хозяев забил на 79-й минуте Кристиан Нобоа - 5:0.

В концовке игры, на 85-й минуте матча, "Оренбург" сумел забить гол престижа усилиями Джоэля Фамейе.

"Сочи" набирает 21 очко и впервые за долгое время покидает зону вылета, расположившись на 14-м месте в зоне стыковых матчей. У "Оренбурга" 11-е место и 23 очка.

Чемпионат России

18 тур

"Сочи" - "Оренбург" 5:1

Голы: Аюпов, 24 (автогол), Кокорин, 35 (пенальти), 62, Мостовой, 73, Нобоа, 79, Фамейе, 85

"Сочи": Джанаев, Заика (Набиуллин, 76), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов (Лагатор, 72), Мостовой, Нобоа, Заболотный (Карапетян, 80), Кокорин.

"Оренбург": Климович, Малых, Сиваков (Зотов, 64), Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду (Силла, 63), Рогич (Чуканов, 77), Деспотович, Фамейе.

Предупреждения: Фамейе, 87.


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Теги: Сочи Оренбург Кокорин
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