Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин поделился впечатлениями от выездного матча с "Сочи" в перенесенном 18-м туре чемпионата России.
Напомним, встреча завершилась победой "Сочи" со счетом 5:1.
"По результату все понятно, мы им недовольны. Два быстрых гола надломили команду, выбили из колеи. После пенальти уже совсем не получалось, хотя пытались там что-то изобразить, но уже не хватило воли. Будем разбираться. Жизнь продолжается, готовимся к следующей игре. По остальным показателям нормально. По ударам и владению мячом мы не проигрывали. Скорее всего, была ничейная игра, но все получилось вот так, не в нашу пользу. Раз проиграли — значит проиграли. Что касается пенальти, то здесь не важно, согласен я или нет. Счет на табло", - цитирует Столыпина Sport24.
"Оренбург" в турнирной таблице РПЛ занимает 11-е место, набрав 23 очка.
Столыпин: два быстрых гола надломили команду, выбили из колеи
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