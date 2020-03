Кокорин станцевал лезгинку после дубля в ворота "Оренбурга" (видео)

View this post on Instagram

За что я люблю и ценю этого парня, говорил не раз. Есть у него ещё одно РЕДКОЕ сейчас качество - он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет #гол Сказал - сделал??? @kokorin9 , ты ЧЕТКИЙ?. #сочи @pfcsochi #кокорин #лезгинка #сказалсделал #? #мурадлатипов