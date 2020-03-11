Кокорин станцевал лезгинку после дубля в ворота "Оренбурга" (видео)

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За что я люблю и ценю этого парня, говорил не раз. Есть у него ещё одно РЕДКОЕ сейчас качество - он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет #гол Сказал - сделал??? @kokorin9 , ты ЧЕТКИЙ?. #сочи @pfcsochi #кокорин #лезгинка #сказалсделал #? #мурадлатипов
Кокорин оформил дубль во вчерашней игре "Сочи" с "Оренбургом" (5:1). Всего в весенней части чемпионата на его счету 3 гола и одна результативная передача.
Напомним, что 28-летний нападающий арендован "Сочи" у "Зенита" до конца текущего сезона.
"Сочи" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.