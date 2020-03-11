"Всё будет решаться в личных встречах команд лидирующей группы. Взять тот же "Зенит". Обыгрывайте прямых конкурентов — и всё, тогда вас точно никто не обойдет. Мне кажется, это даже важнее, чем просто перестать терять очки с середняками. При таком варианте и победа в чемпионате окажется для команды приятнее вдвойне.
Конечно, можно сейчас начать высчитывать, сколько очков в оставшихся турах способны потерять "Краснодар", "Локомотив", плюс ЦСКА с "Ростовом". Но зачем об этом думать "Зениту", когда нужно просто обыграть конкурентов? И всё — никаких вопросов об интриге не останется", — цитирует Игонина сайт "Матч ТВ".
Напомним, что Алексей Игонин выступал за "Зенит" в период с 1995-го по 2003-й год и выигрывал с "сине-бело-голубыми" Кубок России в 1999-м году.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице нашего чемпионата после 21-го тура, имея в своей копилке 47 очков. В прошлом туре "Зенит" сыграл вничью на своём поле с "Уфой" - 0:0.
Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут также в Санкт-Петербурге 14-го марта. Их соперником станет екатеринбургский "Урал". Начало встречи в 16:30 по московскому времени.
Игонин: "Зениту" нужно обыгрывать прямых конкурентов за титул - и всё, тогда никто не обойдёт
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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