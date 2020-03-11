"Мы всегда готовы проводить матчи в Оренбурге. Всех приглашаем в наш город, без проблем проведем матч с "Локомотивом". Если там в Москве какие-то проблемы с проведением матча, то мы можем принять его у себя", — цитирует Столыпина Sport24.
Напомним, что несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал указ, по которому в городе до 10-го апреля запрещены массовые мероприятия численностью более 5000 человек.
Подобное постановление вступило в силу и в Свердловской области. "Урал" проведёт ближайшие домашние матчи при пустых трибунах.
"Локомотив" прекратил продажу билетов на домашний матч 23-го тура РПЛ с "Оренбургом", который запланирован на 21-е марта.
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Столыпин: "Оренбург" может принять матч с "Локомотивом" у себя
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин рассказал, что клуб может принять матч с "Локомотивом" у себя в городе.
Фото: ФК "Оренбург"
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