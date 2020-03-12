Семак: за исключением Шатова и Мамманы травмированных у "Зенита" нет

Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак в преддверии матча с "Уралом" в рамках 22-го тура чемпионата России рассказал о состоянии игроков своей команды.

Фото: ФК "Зенит"