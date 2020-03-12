"За исключением Шатова и Мамманы других травмированных нет. Дриусси и Азмун готовы сыграть. Но после паузы набрать кондиции сложно. Они готовы играть. А насколько — посмотрим. У нас есть еще два дня", - цитирует Семака Sport24.
Матч между "Зенитом" и "Уралом" пройдет 14 марта.
Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 21 матче 47 очков.
Семак: за исключением Шатова и Мамманы травмированных у "Зенита" нет
Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак в преддверии матча с "Уралом" в рамках 22-го тура чемпионата России рассказал о состоянии игроков своей команды.
Фото: ФК "Зенит"
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