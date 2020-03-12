10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому запрещено проводить мероприятия с численностью более 5000 человек.
"В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учётом введённых ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.
Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях клуба на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что продажу билетов приостановили ЦСКА, "Урал", и "Локомотив".
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в Китае, где на сегодняшний день зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс.
"Спартак" отказался от продажи билетов на матч с "Уфой"
Пресс-служба "Спартака" в телеграме сообщила, что продажа билетов на домашний матч 24-го тура чемпионата России с "Уфой" приостановлена.
Фото: ФК "Спартак"
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