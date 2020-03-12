Мамаев - об игре с ЦСКА: могли спокойнее матч закончить

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев поделился эмоциями от игры с ЦСКА (3:2).
Источник: ФК "Ростов"
- Эмоций было много, игра оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная, особенно концовка. С учетом того, что у ЦСКА было на два игрока меньше, могли спокойнее матч закончить, - цитирует футболиста пресс-служба "Ростова".

31-летний Мамаев в игре с ЦСКА впервые вышел на поле спустя полтора года. В матче с ЦСКА он успел отличиться.


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Теги: Ростов Мамаев ЦСКА
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