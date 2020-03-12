- Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года.Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России, - заявил Черчесов в интервью пресс-службе РФС.
Напомним, 56-летний Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Вместе со специалистом команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.
Черчесов - о новом контракте: рад продолжить работу в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями от подписания нового контракта.
Источник: Rusfootball.info
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