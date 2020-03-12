"Я предполагал, что у Чалова будет спад. Есть ощущение, что он стал меньше думать о футболе, успокоился. А ему нельзя этого делать ни в коем случае. Чуть снизишь требования, не будешь готовым взорваться в каждом эпизоде — пиши пропало.
В любом случае по-прежнему переживаю за Чалова, желаю ему только успехов, надеюсь, преодолеет спад. Шанс один — полная концентрация, игра на своих козырях, работа над ошибками. Иначе так и останется средненьким футболистом, - цитирует Панченко "Спорт-Экспресс".
Чалов в нынешнем сезоне чемпионата России провел 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
В зимнее трансферное окно в СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны "Челси" и "Кристал Пэлас".
Бывший агент Чалова: надеюсь, Федор преодолеет спад. Иначе так и останется средненьким футболистом
Бывший агент нападающего ЦСКА Федора Чалов Виктор Панченко высказался относительно спада в игре форварда.
Фото: ПФК ЦСКА
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