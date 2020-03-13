"В матче "Ростов" – ЦСКА в эпизоде со вторым пенальти, назначенным в ворота гостей, Безбородов не увидел контакта между Карповым и Поповым. Но контакт был, так что это нарушение правил. В этом случае вмешался VAR – судьи внимательно посмотрели эпизод, определили нарушение и сообщили об этом главному арбитру. Без них пенальти бы не назначили. Так что VAR нужен футболу!
Следующий вопрос после назначения пенальти – какое наказание вынести Карпову: жёлтую или красную карточку? Безбородову нужно было посмотреть на несколько моментов, чтобы принять решение. Но, к сожалению, он неправильно оценил ситуацию. Показать красную карточку Карпову в том эпизоде – очевидная ошибка. Правильным решением было бы назначение пенальти и жёлтая карточка защитнику ЦСКА", — цитирует Кашшаи "Чемпионат".
Напомним, что Вадим Карпов был удалён на 51-й минуте матча с "Ростовом", оставив свою команду вдевятером. В первом тайме был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.
"Армейцы" проиграли на выезде "Ростову" в 21-м туре РПЛ со счётом 2:3.
Кашшаи: удаление Карпова в матче "Ростов" - ЦСКА - ошибка
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал удаление защитника ЦСКА Вадима Карпова в матче 21-го тура РПЛ против "Ростова" (2:3).
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!