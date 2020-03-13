Напомним, запрет на проведение массовых мероприятий, включая спортивные, с числом участников более одной тысячи человек в Санкт-Петербурге начнет действовать с 16 марта, а матч "Зенит" - "Урал" пройдет 14-го.
- Мы исходим из того, что решения принимают люди, которые имеют полную информацию, потому что ситуация во всем мире очень серьезная. Что называется, не до шуток. Клуб выполняет требования властей по выполнению мер безопасности, стадион полностью дезинфицирован, сотрудники будут работать в защитных масках. Также будет проводиться замер температур на входных группах.
Что касается последующих домашних матчей, то с учетом персонала, который должен быть на арене, получается, у нас будет меньше 800 зрителей. Мы будем думать, как с этим быть, - приводит слова Медведева "Р-Спорт".
Генеральный директор "Зенита" Медведев рассказал о профилактике коронавируса на "Газпром Арене"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб выполняет все требования властей по профилактике коронавируса.
Фото: twitter.com/davydov_index
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